Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Luego de su renuncia como representante legal, por varios años, de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, volvió a ponerse en el ojo mediático con el reciente anuncio de su incorporación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, ha estado en el centro de varias controversias en los últimos años.

Su trayectoria, marcada por la defensa de víctimas en contextos de violencia institucional, también ha sido objeto de señalamientos, audios filtrados y decisiones judiciales en su contra.

Posible incorporación a la Suprema Corte de Justicia

Tras su salida del caso Ayotzinapa, Rosales había sido vinculado públicamente con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Aunque inicialmente se habló de una “invitación al aire”, recientemente se confirmó que Rosales fue nombrado Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Aguilar.

El movimiento del abogado generó diversas críticas entre algunos sectores, que consideraron que su cercanía con el Poder Judicial podría poner en entredicho su independencia como defensor de víctimas.

“No está definido aún un cargo específico”, comentó Rosales a EL UNIVERSAL semanas antes de que se oficializara su incorporación.

Por otro lado, en redes sociales las acusaciones a Rosales Sierra no se hicieron esperar, pues lo acusaron de “explotar” el caso Ayotzinapa para beneficio personal y que su salto a una posición en el Poder Judicial sugería intereses políticos.

Rosales cambia el caso Ayotzinapa por la SCJN

En agosto de 2025, Rosales anunció su separación del caso Ayotzinapa, poniendo fin a más de una década de acompañamiento legal a las familias de los estudiantes desaparecidos.

Aunado a esto, confirmó su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización con la que colaboró por más de 24 años. Argumentó motivos personales y de salud para ambas decisiones.

"Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda", escribió en su carta a organizaciones sociales.

Enfrentamientos con AMLO

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el litigante tuvo diversos roces con el entonces Presidente, pues los dimes y diretes entre ambos por el caso Ayotzinapa ocurrieron en más de una ocasión.

Por un lado, el abogado de los padres de los normalistas criticó la falta de avances en las investigaciones, uno de los compromisos de López Obrador a su llegada a la silla presidencial, mientras que el exmandatario señalaba a Rosales Sierra como un promotor de protestas violentas, esto luego de que en 2024, padres de los desaparecidos del caso Ayotzinapa derribaron una puerta de Palacio Nacional.

Audios filtrados y acusaciones contra Vidulfo Rosales

En 2016, circuló un audio en redes sociales, que atribuía a Rosales Sierra expresiones ofensivas dirigidas hacia los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, de quien era abogado, en el audio destacó la frase “indios piojosos”, que era como presuntamente le llamó a los padres de los 43 normalistas.

Tras las acusaciones, Rosales negó que la voz del audio filtrado fuera la suya y presentó una denuncia por espionaje ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, rechazó de manera enfática haber hecho comentarios despectivos sobre los padres de los estudiantes durante una conversación privada con algún familiar. Señaló al Gobierno federal de aquel momento, encabezado por Enrique Peña Nieto, de utilizar medios oficiales para difundir esta información con el fin de perjudicar el movimiento social.

¿Qué sigue para Vidulfo Rosales?

La trayectoria de Vidulfo Rosales ha estado marcada por su activismo, pero también por momentos de fuerte confrontación pública. Hoy, la nueva etapa de litigante social al ámbito institucional genera expectativas y dudas sobre el rumbo de su trabajo y el papel que jugará desde una posición institucional y que se mantendra bajo la lupa, tanto por organizaciones civiles como por actores políticos.

