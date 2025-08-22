Luego que ayer Vidulfo Rosales informó que dejaba de ser abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía información al respecto, pero afirmó que esto no modifica el seguimiento en los trabajos para conocer el paradero de los jóvenes.

A pregunta expresa acerca de que el abogado podría sumarse como asesor del próximo ministro presidente de la Corte (SCJN), Hugo Aguilar, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la Corte es autónoma y que el próximo ministro presidente toma sus propias decisiones.

"No tengo información más que lo que salen en los medios el día de hoy, no tengo mayor información. Habría que esperar lo que es la información. Obviamente la Corte es autónoma, el presidente de la Corte, pues toma sus propias decisiones. Pero hoy me iban a dar mayor información sobre el tema", dijo.

"Si así fuera cuál sería su opinión", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Vamos a esperar la información antes", respondió.

"En el caso de los avances de los trabajos con los padres de Ayotzinapa, ¿modifica algo? ¿Cómo sería el seguimiento presidenta?", se le insistió.

"No, el seguimiento es el mismo. Ellos (los padres y madres) definen sus representantes jurídicos. Nosotros con quien tenemos comunicaciones es con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y seguimos trabajando", dijo.

