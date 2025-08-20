Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

La UNAM informó que no se identificó disminución en el desempeño como consecuencia de la pandemia, pues los más de 35 mil estudiantes de nuevo ingreso, en alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades, consiguieron entre 83 y 128 aciertos.

En el análisis de los resultados del examen de ingreso, aplicado por primera vez en línea entre el 13 y el 22 de junio pasado, se desprende que nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen, cantidad superior a la de los años anteriores, lo cual refleja el trabajo y preparación de las y los aspirantes para el proceso de ingreso a la máxima casa de estudios.

También se registró un porcentaje de aciertos por encima del promedio, principalmente en áreas como biología y química. Hay mayor área de oportunidad en matemáticas y español.

El 52% son mujeres y 48% hombres. En esta ocasión, la diferencia histórica en puntuaciones entre hombres y mujeres disminuyó.

La Universidad Nacional dijo además que hubo un incremento en el desempeño de las y los aspirantes comparado con años anteriores. La mejoría en puntuaciones del examen fue del 10% de aciertos, siendo la mayor registrada en los últimos años.

Señaló que el 67% de quienes llegarán por primera vez a la UNAM terminaron sus estudios previos en la Ciudad de México, 31% en el Estado de México y 2% en otra entidad federativa.

Y tres de cada cuatro provienen de escuelas públicas y el resto de privadas.

Para el ciclo escolar 2025-2026, ingresarán 35 mil 636 alumnas y alumnos.

