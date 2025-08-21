El abogado y activista Vidulfo Rosales aseguró que renunció a la defensa de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a seguir liderando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pero destacó que aún no hay nada definido para integrarse al equipo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

“Hay un diálogo que mantengo con el ministro presidente electo, pero no hay nada formal. Entonces, lo que sí es objetivo y claro en este momento es mi renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan y a la representación de las madres y padres de los 43. Eso, lo demás no hay nada”, señaló a EL UNIVERSAL.

Precisó que sólo existe una invitación al aire no formalizada. “No hay nada firme todavía. Eso dependerá del presidente de la Corte cuando asuma el cargo de manera formal. Vamos a esperar ya después del 1 de septiembre ya que asuma. Vamos a ver cómo continúa el diálogo y si es que se confirma algo al respecto”.

Rosales agregó que Aguilar le expresó la posibilidad para unirse a su equipo de colaboradores, pero enfatizó que aún no hay nada seguro.

—¿De qué depende, licenciado, si se suma o no al proyecto del nuevo presidente de la Corte?

—Depende del presidente (de la SCJN). Si se formaliza en los próximos días la invitación, Y de las decisiones personales que pueda tomar. De momento me parece un espacio importante en el que yo puedo continuar también con la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos.

Ha sido una labor que toda mi vida también he llevado a cabo. Entonces, me parece que desde ahí también, de ese espacio, pudiera contribuir en la medida de mis posibilidades. Sobre todo frente a la nueva Corte que le va a imprimir un nuevo enfoque, digamos, más pluricultural, más cercano a los pueblos indígenas.

