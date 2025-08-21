"Existen pocos corazones como el de Vidulfo Rosales", así describen amigos y organizaciones independientes al activista, que este 21 de agosto renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

Nacido en 1977 en el municipio de Tlacoapa, en la zona de la montaña del estado de Guerrero, la trayectoria de Rosales se encaminado en la defensa de los derechos humanos, pueblos indígenas, así como mujeres víctimas de la violencia en México.

Su renuncia ocurrió en medio de rumores por "una invitación al aire no formalizada" para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por más de 20 años fue abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde este 21 de agosto también confirmó su renuncia.

Vidulfo Rosales será colaborador del próximo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Foto: Especial

¿Quién es Vidulfo Rosales?

De acuerdo con la biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez, durante su infancia Vidulfo Rosales trabajó junto a su padre en la parcela familiar donde sembraban maíz, frijol y calabaza en la comunidad de Totomixtlahuaca en Guerrero.

Desde muy pequeño fue motivado por su padre a estudiar para abogado, pues, comparte que su familia vivió "despojos y estafas a su patrimonio familiar, así como diversas explotaciones a la población por parte de los caciques".

Cursó los primeros grados de estudio en su comunidad y en 1990 ingresó al bachillerato en Tlapa, Guerrero, donde tuvo que trabajar como mozo en una tienda de mestizos para sostenerse.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero y ahí fue donde su vida de activista comenzó. Según el archivo de la biblioteca, en su estancia en la Universidad participó en el Movimiento Estudiantil de Liberación Popular, en el contexto del levantamiento zapatista en Chiapas.

Durante su trayectoria académica acompañó a diversos movimientos sociales y apoyó en la lucha a los pueblos indígenas de Guerrero en el ámbito agrario.

Amenazas de muerte por su labor

Luego de salir de la Universidad, Rosales comenzó a colaborar en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, donde, según datos de la biblioteca, luchó contra las prácticas de esterilización forzada contra las mujeres de Ayutla.

También ha llevado casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002.

Desde 2007, ha apoyado a los estudiantes de Ayotzinapa que han sido víctimas de represión. En diciembre de 2011 defendió a los normalistas que bloquearon la Carretera del Sol.

Vidulfo Rosales. Foto: Ariel Ojeda

Su lucha por estos casos provocó que Vidulfo recibiera amenazas de muerte. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abogado Vidulfo tuvo que dejar temporalmente el país debido a que recibió diversas amenazas de muerte.

En un documento de Amnistía Internacional detalla cómo ocurrió la amenaza de muerte contra el abogado y describe que "la amenaza anónima, mecanografiada, fue entregada en las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, a la que pertenece el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan".

Caso Ayotzinapa

Desde 2014, Vidulfo Rosales tomó el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero.

Durante estos 11 años acompañó a los familiares de las víctimas en su lucha incansable por obtener justicia tras su desaparición.

Datos obtenidos por el columnista Ricardo Raphael en 2016, la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, Vidulfo Rosales recibió una llamada "que cambió su vida", luego de que Abel Barrera, director del Centro Talchinollan, le dijo que la policía estaba disparando en contra de jóvenes estudiantes en Iguala.

Manifestantes por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL

Según relata en su publicación, el abogado condujo siete horas su automóvil para llegar a esa ciudad y desde ese momento Rosales acompañó el caso tras huir, incluso, de "halcones ligados al crimen organizado" con ayuda de autoridades estatales.

Desde entonces, detalla Ricardo Raphael, el abogado se ganó la confianza para convertirse en el representante legal de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

Polémica por llamada revelada

En el 2016, una llamada difundida en redes sociales, adjudicó a Rosales Sierra comentarios despectivos hacía los padres de los 43 normalistas: “Indios piojosos”, fue la frase que causó indignación.

Días después de la acusación, Rosales negó que su voz fuera la del audio y presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje.

Además, rechazó categóricamente que se haya referido a los padres de los 43 normalistas de forma despectiva en una llamada privada con algún integrante de su familia. Acusó al gobierno federal, en ese entonces al mando del priista Enrique Peña Nieto, de difundir esta información a través de los medios oficiales con la intención de dañar el movimiento.

Reconocimiento y apoyo

La información compartida por la biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez detalla, que en 2016, Vidulfo Rosales fue nombrado Campeón de los Derechos Humanos en la campaña mundial “Defiende hoy los derechos de los demás”, que lanzó la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH.

En enero de 2018, la organización chiapaneca CORECO A.C anunció la entrega del reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum 2018, el cual obtuvo por "defender a sus hermanas y hermanos campesinos e indígenas como abogado".

Este 2025, amigos y organizaciones de la sociedad civil, lanzaron una campaña de apoyo con donativos en gofundme tras someterse a una intervención en el sistema digestivo, la cual, describen en la página de internet, "fue complicada" y la recuperación "difícil, dolorosa y altamente costosa".

Vidulfo Rosales. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

"Existen pocos corazones como el de Vidulfo Rosales, abogado afroindígena del sur de México que durante décadas ha sembrado semillas de esperanza en la montaña de Guerrero", son las palabras con las que describen a Rosales.

En julio de 2025 y luego de su recuperación, el abogado lanzó una carta de agradecimiento por el apoyo económico recibido que, afirma, "con su apoyo moral y sobre todo económico he podido ir pagando mi tratamiento, curaciones y medicamentos necesarios".

Tras compartir su mejora, Vidulfo Rosales finalizó la carta de agradecimiento diciendo que "la lucha sigue".

