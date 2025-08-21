Genaro Lozano, recientemente ratificado como embajador de México en Italia, reaccionó a las críticas generadas por su nombramiento y por los ataques recibidos por su orientación sexual.

A través de redes sociales, Lozano aseguró que “mucha gente LGBT me ha escrito con preocupación por tanto odio, tanto mensaje de quienes piensan que un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria no merece la felicidad ni un cargo por el que ha trabajado toda su vida”.

Ante las críticas, Lozano sostuvo que “somos orgullosamente mexicanas y mexicanos, de un país que orgullosamente reconoce nuestros derechos, nuestros amores, nuestras identidades”.

Aunado a ello, indicó que “aunque falta mucho, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha fungido como una aliada y desde el 2018 hemos avanzado como nunca antes”.

“Que nadie te diga que no puedes por ser LGBT. Que no te detenga el odio. Que nadie te menosprecie nunca por ser quien eres. Nuestros cuerpos son bellos. Nuestros amores dignos”, dijo.

“Lucha siempre por lo que quieres y defiende en lo que piensas. Hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, sea la costumbre”, agregó.

“Somos orgullosamente del país más bello del mundo: México, el país de todas, todos y todes”, concluyó.

