Más Información
Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos
Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar
“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra
ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Genaro Lozano, recientemente ratificado como embajador de México en Italia, reaccionó a las críticas generadas por su nombramiento y por los ataques recibidos por su orientación sexual.
A través de redes sociales, Lozano aseguró que “mucha gente LGBT me ha escrito con preocupación por tanto odio, tanto mensaje de quienes piensan que un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans o no binaria no merece la felicidad ni un cargo por el que ha trabajado toda su vida”.
Ante las críticas, Lozano sostuvo que “somos orgullosamente mexicanas y mexicanos, de un país que orgullosamente reconoce nuestros derechos, nuestros amores, nuestras identidades”.
Lee también Sheinbaum celebra ratificación de Genaro Lozano como embajador en Italia; “nos apoyó de muchas maneras”, reconoce
Aunado a ello, indicó que “aunque falta mucho, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha fungido como una aliada y desde el 2018 hemos avanzado como nunca antes”.
“Que nadie te diga que no puedes por ser LGBT. Que no te detenga el odio. Que nadie te menosprecie nunca por ser quien eres. Nuestros cuerpos son bellos. Nuestros amores dignos”, dijo.
“Lucha siempre por lo que quieres y defiende en lo que piensas. Hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, sea la costumbre”, agregó.
“Somos orgullosamente del país más bello del mundo: México, el país de todas, todos y todes”, concluyó.
Lilly Téllez responde a Sheinbaum sobre intervención de EU en México; "cumpla con su obligación de proceder contra cárteles", dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em