Más Información

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

A pesar de que se han reunido en cinco ocasiones con la Presidenta, los padres y madres de los , afirman que durante su gestión no perciben una estrategia clara para conocer el destino de los jóvenes, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Con la administración de la presidenta hemos tenido cinco reuniones donde se ha comprometido avanzar con las investigaciones con un nuevo equipo de trabajo para dar con el paradero de nuestros hijos. Nos preocupa porque no vemos un rumbo claro en las . La última vez, el 4 de septiembre, la información que nos dieron fue escueta, y la Presidenta propuso la conformación de un grupo de expertos, pero no el GIEI”, señalan en un comunicado.

Aseguran que al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, avanzaron las investigaciones, pero cuando toparon con el Ejército por su participación en la desaparición de los normalistas, éstas se estancaron.

Lee también

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rumbo a reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional (04/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rumbo a reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional (04/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“El Presidente en lugar de colocarse de lado de las madres y padres como víctimas, prefirió proteger a toda costa a los militares, al grado de que quienes habían sido detenidos poco a poco fueron liberados. El Presidente faltó a su palabra de encontrar a nuestros hijos para defender a capa y espada a los militares”, señalan.

Familia de los 43 exigen seguimiento a 5 líneas de investigación

Indican que le seguirán exigiendo a Sheinbaum dar seguimiento a cinco líneas de investigación y profundizarlas: el Ejército mexicano sigue negando la verdad al no querer entregar los 800 folios que tiene en sus archivos y que son fundamentales para saber qué pasó con nuestros hijos; la relacionada al grupo de 17 jóvenes que fueron llevados a barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014; la telefonía celular porque algunos dispositivos de sus hijos estuvieron activos después de los hechos.

También la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, , quien se encuentra refugiado en Israel, y la de José Ulises Bernabé, juez de barandilla municipal de Iguala en 2014, donde llevaron a 17 de los estudiantes desaparecidos, además de que piden que se investigue al exgobernador y al exfiscal de Guerrero.

Lee también

“Es muy doloroso no saber nada. Muchas estamos enfermas; seis compañeros y compañeras se han quedado en el camino sin saber de sus hijos. Cada día que pasa la herida se hace más profunda. En la casa nos preguntan si ya sabemos dónde están, pero nuestras lágrimas dan cuenta que no hay noticia alguna”, señalan.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses