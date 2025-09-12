Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Un grupo de manifestantes tomó la Central de Autobuses del Norte, presuntamente normalistas de Ayotzinapa. Desde el mediodía de este viernes 12 de septiembre, encapuchados tomaron tres unidades de transporte, realizaron pintas y bloquearon los accesos de dicha terminal.

Además de quedar varados miles de pasajeros, en los alrededores de la Central, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, decenas de autobuses no pudieron ingresar, lo que provocó el retraso y suspensión de varias corridas. Personal de la Central del Norte activó un código rojo y de acuerdo con sus protocolos, se tomó la decisión de cerrar el lugar hasta que los manifestantes se retiren.

Así, todas las actividades de la terminal quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, lo que afecta el itinerario de hasta 15 mil personas. En redes sociales, usuarios han reclamado estos hechos a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, así como a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Lee también Sheinbaum pidió a Marco Rubio la extradición de dos personas involucradas en el caso Ayotzinapa; son objetivos prioritarios

Todas las actividades de la terminal quedaron suspendidas hasta nuevo aviso (12/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

“Increíble que se paralice la operación de autobuses, afectando y poniendo en riesgo a usuarios por un grupo de rufianes encapuchados a los que se les ocurrió “tomar” la Central Camionera del Norte en la #CDMX cómo si no hubiera autoridad @GobCDMX @ClaraBrugadaM @SSC_CDMX”, comentó un usuario la tarde de este viernes.

Al interior de la sucursal, manifestantes pintaron la frase: “Ayotzinapa vive, 26 de septiembre no se olvida”. A pocos días del onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc