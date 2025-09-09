Luego de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió al gobierno estadounidense la extradición de dos personas que están involucradas con la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Sin dar nombres ni detalles, la titular del Ejecutivo federal dijo que la solicitud de extradición hecha al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"(...) sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del departamento”, declaró la titular del Ejecutivo.

Luego de la visita de Rubio al país, Sheinbaum reveló la semana pasada que pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad y en el marco del encuentro, la mandataria pidió la extradición de objetivos prioritarios para la justicia nacional.

"¿Podrían darnos los nombres que pidió a Marco Rubio?", se le preguntó.

"¿(Omar García Harfuch, secretario de Seguridad)Es factible dar los nombres o mejor no? No. Por eso hasta pregunté si podía decir sobre qué casos se relacionaba, porque es importante por el proceso", respondió la mandataria.

El pasado 4 de septiembre, la presidenta sostuvo una reunión con los padres de los estudiantes desaparecidos quienes consideraron que no hay avances en las investigaciones y que detectaban un retroceso.

