Shein usa imagen de Luigi Mangione para promocionar ropa y luego la elimina; esto fue lo que pasó realmente

¿Peligra su visa? Periodista se mofa de Marco Rubio y Landau lanza épica respuesta; se nombra "El Quitavisas"

La visita oficial a México del secretario de Estado de Estados Unidos, , el pasado miércoles 3 de agosto, despertó gran expectativa entre diversas figuras del ámbito político, entre ellas activistas y periodistas, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre ambos países.

Durante su reunión con la presidenta en el interior del Palacio Nacional, el secretario estadounidense abordó temas con respecto a la seguridad fronteriza, la inmigración ilegal y las barreras comerciales derivadas de las recientes modificaciones a la política exterior de EU.

Además, durante la conversación se trataron algunos temas relacionados con el medio ambiente y el aprovechamiento de recursos naturales, tal como lo es la gestión del agua. Por otro lado, también se trató la situación del combate al crimen organizado, enfatizando en el tráfico de armas y la exportación ilegal de fentanilo a EU.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Palacio Nacional, el 3 de septiembre d e2025. Foto: especial
Sabina Berman se mofa de Marco Rubio y Verástegui

Ante ello, el actor mexicano Eduardo Verástegui, compartió una fotografía en su cuenta personal de 'X', junto al secretario de Estado. "Bienvenido a México, estimado @SecRubio", escribió. La imagen provocó gran conmoción entre los seguidores del también activista, generando desde mensajes de apoyo hasta duras críticas.

Una de las personas que reaccionó a este encuentro fue la periodista mexicana Sabina Berman, quien lanzó un satírico comentario contra el secretario, que fue calificado por muchos usuarios como "despectivo" y "ofensivo". "Qué bonita pareja. En California hay matrimonios gay", escribió la dramaturga.

Aunado a ello, un usuario de la plataforma expuso el comportamiento de la escritora mexicana a través de una publicación, en la que también etiquetó al subsecretario de Estados de EU, Christopher Landau. "Ojalá que @ChrisLandauUSA ahora sí le quite la visa", sentenció.

El comentario de la periodista, Sabina Berman, generó gran indignación entre usuarios de internet. Foto: Captura de pantalla
Christopher Landau lanza épica respuesta

En respuesta a la publicación del usuario en 'X', el ex embajador de Estados Unidos en México compartió una fotografía suya con una placa de identidad sobre un escritorio donde se puede leer: "El Quitavisas". "¡Todos temen al terrible #ElQuitaVisas!", escribió.

Como era de esperarse, su respuesta causó furor en redes sociales, llegando a cerca de 13 mil reacciones y un millón de comentarios en la plataforma, en donde distintos internautas mostraron su apoyo al subsecretario, especialmente por parte de usuarios mexicanos. "¿Te podemos proponer una pequeña lista?", bromearon.

La respuesta del subsecretario de Estado causó gran revuelo en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
