Powerball llega a México con $6 mil millones MXN

Si aún no conoces Powerball , te lo explicamos: ¡es una de las loterías más famosas del mundo y ha entregado premios récord de miles de millones de dólares! Esto se debe a que el Powerball de EE. UU. siempre se está acumulando y alcanza cantidades exorbitantes. Hoy el premio ha alcanzado los 2.4 mil millones de pesos mexicanos y está a la espera de un posible gran ganador

Todos los mexicanos pueden apostar en línea, a través del sitio web de TheLotter México

Apostar a las loterías es muy ventajoso. Estas son algunas de las razones:

Apostando en línea puedes participar en loterías internacionales gigantes, ¡estamos hablando de premios que pueden superar los miles de millones de dólares! Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila. TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico. Así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.

Leer también Caso “Perfect Day"; ellos son Jason Liberty y Michael Bayley, los directivos de Royal Caribbean detrás del megaproyecto en Mahahual

3 pasos para apostar por el premio de X.X mil millones MXN

E ntra en la página de Powerball en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea. Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla.

Regístrate y elige tu método de pago.

Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones!

¡Millones de jugadores ya han ganado!

Con más de 24 años de experiencia, TheLotter México ha pagado más de $2.5 mil millones MXN a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y, por supuesto, México. Ahora, TheLotter México llega con una plataforma renovada, garantizando una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas apostar en las mejores loterías internacionales con total confianza.

¿Cuándo es el próximo evento?

El Powerball de Estados Unidos ofrece X.X mil millones MXN este sábado 23 de mayo. ¡Puedes apostar en línea sin salir de México y tener la chance de ganar un premio millonario en dólares!

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juega responsablemente; no olvides que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

Leer también ¿Superficies impecables?; paso a paso para hacer un limpiador multiusos ecológico