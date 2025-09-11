La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en octubre arrancará la instalación de 6 mil 900 luminarias en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la que será, dijo, la instalación de luminarias más grande de la capital.

“La instalación de luminarias más grande de toda la ciudad que estamos haciendo en el programa Casa por Casa, en ninguna otra colonia hemos iluminado como vamos a poner en esta gran colonia”, aseveró.

Ante vecinos de la alcaldía, Brugada Molina se comprometió a iluminar las 335 manzanas de esta colonia.

“Seis mil 900 luminarias nuevas para San Felipe de Jesús, sólo para ustedes, si yo reviso estas 6 mil 900 pueden ser la mitad de lo que otras alcaldías instalan, y aquí va a ser en la colonia”, dijo.

En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse), detalló que ya se avanzó con la colocación de luminarias en la colonia Nueva Atzacoalco, también en la GAM.

Explicó que la estrategia contempla la colocación de luminarias de luz LED en ambos lados de cada calle y garantizar a su vez que haya mejor seguridad.

