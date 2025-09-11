El pleno de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) designó a los magistrados Víctor Hugo González Rodríguez y Jorge Guerrero Meléndez, así como a la maestra Reyna Concepción Mince Serrano, como integrantes del Órgano de Administración Judicial, para el periodo del 11 de septiembre de 2025 al 10 de septiembre de 2031.

En sesión de pleno público extraordinario, encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del TSJCDMX, González Rodríguez, Guerrero Meléndez y Mince Serrano, obtuvieron cada uno en la votación respectiva, 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que al alcanzar las dos terceras partes requeridas por ley de los votos de las y los magistrados presentes, fueron designados para el cargo.

González Rodríguez, Guerrero Meléndez y Mince Serrano, obtuvieron cada uno en la votación respectiva, 78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Foto: Especial.

Hacia el final de la sesión, el magistrado Guerra Álvarez, felicitó a los magistrados González Rodríguez y Guerrero Meléndez, y a la maestra Mince Serrano, y aseguró que “nos van a representar dignamente”, tanto al pleno de magistrados y magistradas, a las juezas y jueces, al personal administrativo y operativo, y principalmente a la base trabajadora, a la que consideró el “cimiento” del Poder Judicial.

El magistrado por ministerio de ley González Rodríguez tiene una experiencia profesional de 20 años, y ha sido servidor público en juzgados de paz penal y de justicia para adolescentes; además, juez del sistema procesal penal acusatorio en funciones de asesor de la Presidencia del TSJCDMX. Ha sido docente de asignaturas como filosofía del derecho, derecho penal y teoría del delito, entre otras, en universidades públicas y privadas. Tiene la licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestría en derecho penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros estudios, además de ser autor de más de 500 artículos, libros y revistas.

El magistrado Guerra Álvarez, felicitó a los magistrados González Rodríguez y Guerrero Meléndez, y a la maestra Mince Serrano. Foto: Especial.

El magistrado Guerrero Meléndez es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría por Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Ingresó al TSJCDMX en 1994, en el que ha sido pasante de derecho, proyectista de Sala Penal, juez penal, y nombrado magistrado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2014. Ha sido comentarista en foros y coloquios y tiene, además, diplomado en juicio de amparo.

La maestra Mince Serrano tiene una experiencia profesional de 23 años. Es licenciada en derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM; cuenta con maestría en derecho civil, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, también de la UNAM, en convenio con el TSJCDMX. Ingresó al entonces Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en 2002, en el que, después de ocupar los cargos de analista técnico, líder coordinadora del proyecto C, llegó a secretaría técnica de ese órgano. Ha sido proyectista de Sala Familiar y jueza en materia familiar y jefa de la Oficina de la Presidencia del TSJCDMX.

