Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

México, el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia; Fiscalía CDMX afirma que tampoco se fabricarán culpables

Continúa búsqueda e investigación del Cártel de Tláhuac; Fiscalía CDMX destaca recompensa por hija de "El Ojos"

Washington.- Manifestantes propalestinos abuchearon este martes al presidente de Estados Unidos, , cuando acudió a cenar al restaurante de mariscos Joe’s, a pocas cuadras de la Casa Blanca, acompañado de varios de sus funcionarios de confianza.

El episodio ocurrió cuando Trump ingresaba al local y saludaba al personal, momento en que un grupo de mujeres con banderas palestinas lo sorprendió al grito de “¡ libre!”.

Las manifestantes también lo increparon con gritos de “Trump es el Hitler de nuestros días”, mientras lo tenían de frente a la entrada del restaurante. El presidente optó por ignorarlas y continuó su camino hacia el interior del local.

La salida a cenar tuvo como trasfondo la estrategia de Trump para reforzar su discurso sobre la seguridad en Washington D.C., tras asumir el control federal de la capital y argumentar que esa medida supuestamente ha contribuido a una caída del crimen en la ciudad.

Ese mismo día, Trump se refirió al ataque israelí contra líderes de Hamas en Doha y afirmó que no estaba “contento” con la operación, al tiempo que reconoció que no fue notificado con anticipación. El presidente adelantó que ofrecerá una declaración más amplia sobre el tema este miércoles.

