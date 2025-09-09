Más Información
Washington.- Manifestantes propalestinos abuchearon este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando acudió a cenar al restaurante de mariscos Joe’s, a pocas cuadras de la Casa Blanca, acompañado de varios de sus funcionarios de confianza.
El episodio ocurrió cuando Trump ingresaba al local y saludaba al personal, momento en que un grupo de mujeres con banderas palestinas lo sorprendió al grito de “¡Palestina libre!”.
Las manifestantes también lo increparon con gritos de “Trump es el Hitler de nuestros días”, mientras lo tenían de frente a la entrada del restaurante. El presidente optó por ignorarlas y continuó su camino hacia el interior del local.
Lee también Trump plantea a la UE imponer aranceles a China e India, reportan medios; busca presionar a Putin
La salida a cenar tuvo como trasfondo la estrategia de Trump para reforzar su discurso sobre la seguridad en Washington D.C., tras asumir el control federal de la capital y argumentar que esa medida supuestamente ha contribuido a una caída del crimen en la ciudad.
Ese mismo día, Trump se refirió al ataque israelí contra líderes de Hamas en Doha y afirmó que no estaba “contento” con la operación, al tiempo que reconoció que no fue notificado con anticipación. El presidente adelantó que ofrecerá una declaración más amplia sobre el tema este miércoles.
VIDEOS: Abuchean a Trump en la final del Abierto de Tenis de EU; su asistencia retrasó inicio del partido
