Copenhague. Los gobiernos de Dinamarca, Noruega y Suecia reportaron este lunes el avistamiento de drones, lo que los llevó a tomar medidas.

El aeropuerto de Copenhague fue cerrado el lunes luego de que se observaran varios drones no identificados en el espacio aéreo circundante, provocando el desvío de una quincena de vuelos, informaron a la AFP la policía y autoridades aeroportuarias.

"El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Copenhague está cerrado desde las 20:30 (18h30 GMT) a causa de la presencia de dos o tres drones no identificados. Ningún avión pudo despegar o aterrizar en el aeropuerto", declaró la portavoz del aeropuerto, Lise Agerley Kurstein.

Agregó que unos 15 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos.

La policía de Copenhague declaró que "tres o cuatro grandes drones" fueron observados sobre el aeropuerto.

En Noruega se emitió una alerta aérea.

En Suecia, el Ministerio de Defensa señaló que hay orden de derribar cualquier aparato que viole el espacio aéreo.

Dinamarca no especificó si los drones eran aparatos militares o civiles.

Rusia acusa a países de agravar tensiones

El Kremlin acusó este mismo lunes a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de agravar las tensiones con sus acusaciones "infundadas" de que Rusia violó algunos de sus espacios aéreos, después de que Estonia afirmara la semana pasada que aviones de combate sobrevolaron su territorio.

"Consideramos que estas declaraciones carecen de sentido, son infundadas y forman parte de una política completamente desenfrenada que consiste en avivar las tensiones y provocar un clima de confrontación", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por las acusaciones del país báltico durante su rueda de prensa diaria.

El viernes, tres aviones de combate rusos entraron en el espacio aéreo estonio y permanecieron allí 12 minutos, lo que suscitó protestas de la OTAN y la Unión Europea contra una nueva "provocación" rusa, que Moscú negó.

A principios de septiembre, una veintena de drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco, tres de los cuales fueron derribados por aviones polacos y F-35 neerlandeses, algo inédito para la OTAN desde su creación en 1949.

Unos días más tarde, Rumania denunció a su vez la violación de su espacio aéreo por un dron ruso.

