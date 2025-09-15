Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Grito de Independencia en el Zócalo y alcaldías: lista de artículos prohibidos para los festejos patrios

Grito de Independencia en el Zócalo y alcaldías: lista de artículos prohibidos para los festejos patrios

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Crean mural para Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

Calles cerradas en CDMX por el Grito de Independencia 2025; revisa la lista por alcaldía y en el Centro Histórico

Moscú. La se encuentra de hecho en guerra con Rusia, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, , al comentar la ayuda occidental a Ucrania.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según el portavoz, al brindar apoyo directo e indirecto al adversario de , la Alianza se ha involucrado "de facto" en el .

Lee también

Las nuevas declaraciones del se producen después de una incursión de la pasada semana en territorio de Polonia.

Tras el incidente, las autoridades rusas se mostraron dispuestas a investigar lo ocurrido y aseguraron no estar interesados en una escalada.

Moscú no ha confirmado oficialmente la implicación de drones rusos en el suceso, pero tampoco ha desmentido la versión de.

Lee también

Mientras, el secretario general de la OTAN, , anunció el viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Rutte, quien aseguró que esta nueva actividad militar contará con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y "otros", aseguró respecto a la incursión aérea en Polonia que representó "la mayor concentración de violaciones del de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025