El presidente estadounidense acusó a los "demócratas de izquierda radical" de incitar a la "violencia" contra la policía migratoria (ICE) después de un ataque este miércoles contra un centro de detención en Texas que se saldó con dos muertos y un herido.

"Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que llaman a desmantelar y tratan a los agentes de ICE de 'nazis'", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El mandatario no hizo una sola referencia a las víctimas del tiroteo, todas ellas migrantes, incluyendo una persona fallecida.

En cambio, exigió detener “la violencia continua de los terroristas de la izquierda radical” que, dijo, se desató tras el asesinato del activista e influencer conservador Charlie Kirk.

“Los agentes del ICE y otros valientes miembros de las fuerzas del orden se encuentran bajo una grave amenaza. Ya hemos declarado a ANTIFA como organización terrorista y esta semana firmaré una orden ejecutiva para desmantelar estas redes de terrorismo interno”, afirmó.

Trump acusa a los demócratas de alentar una retórica contra ICE

El mandatario llamó a los demócratas “PARA QUE ¡DEJEN DE INMEDIATO ESTA RETÓRICA CONTRA EL ICE Y LAS FUERZAS DEL ORDEN DE ESTADOS UNIDOS!”.

Aseguró que su gobierno “está plenamente comprometido con el respaldo a las fuerzas del orden, el fortalecimiento de las fronteras, la seguridad de nuestra patria, la deportación de los delincuentes ilegales violentos y la erradicación total del terrorismo interno de izquierda que está aterrorizando a nuestro país”.

Tras una serie de comunicaciones confusas y contradictorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que solo un migrante murió, en vez de dos, durante el ataque a su oficina en Dallas (Texas) y que dos más están en estado crítico.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la cadena NBC, citando a las fuerzas de seguridad, dice que el tirador ha sido identificado como Joshua Jahn, un hombre 29 años.

Según detalló DHS en un comunicado, el sospechoso disparó de manera "indiscriminada" hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes.

Tanto el FBI como DHS han asegurando que las pesquisas sobre este hecho continúan en marcha, pero revelaron que está siendo investigado como un ataque de violencia "selectiva".

Según las dos agencias federales, las autoridades encontraron una serie de cartuchos cerca del sospechoso tenían escrito el mensaje: "ANTI-ICE".

