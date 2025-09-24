Dallas. Tres personas fueron baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, Lyons expresó sobre los heridos. También dijo que de acuerdo con la información preliminar, el autor del ataque pudo haber sido un "francotirador".

Kristi Noem a través de su cuenta oficial de X.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la Oficina de ICE en Dallas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en X la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.

La funcionaria destacó que aunque no se sabe el motivo, ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

El vicepresidente JD Vance señaló que "el ataque obsesivo contra las autoridades, particularmente el ICE, debe terminar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias"

Dos víctimas con heridas de bala fueron trasladados a un hospital local. Se desconoce su estado de salud.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a diez personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde inició un tiroteo cruzado que dejó al menos una persona herida.

