Tras reportarse la muerte del mexicano, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( en inglés) en el Centro de Detención de Adelanto, California, México solicitó una investigación rigurosa para el esclarecimiento de los hechos.

Esta muerte se da luego del asesinato del mexicano , durante el proceso de detención en Chicago por parte de elementos de ICE.

La Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE transmitió a través de canales diplomáticos su preocupación y exigió una investigación rigurosa que permita el pleno esclarecimiento de los hechos.

Colocan velas donde fue asesinado Silverio Villegas, michoacano y cocinero atacado por un agente del ICE en Chicago, EU. Foto: AFP
Colocan velas donde fue asesinado Silverio Villegas, michoacano y cocinero atacado por un agente del ICE en Chicago, EU. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento de Ayala Uribe este 22 de septiembre e indicó que, de acuerdo con las autoridades de ICE, "el connacional presentó complicaciones médicas y pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante la madrugada del día siguiente".

Además, el Consulado de México en San Bernardino dará seguimiento con las autoridades del Centro de Adelanto para asegurar la realización de una "investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente la causa de la muerte, en atención a la gravedad de los hechos".

Se informó que están en contacto con los familiares de Ismael Ayala Uribe para brindar asistencia legal y y acompañamiento consular.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reafirmó su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

