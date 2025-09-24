Más Información
Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa
Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático
Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR
Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal
Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones
Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes
Naciones Unidas.— El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, se declaró este martes dispuesto a defender su territorio, luego de un incidente en el que Varsovia acusó a Rusia de violar su espacio aéreo con drones. Dinamarca y Noruega investigan también incidentes con drones que paralizaron, la noche del domingo, el tráfico en los aeropuertos de Oslo y de Copenhague.
“Polonia siempre reaccionará de manera adecuada y está lista para defender su territorio”, declaró Nawrocki ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. “El pueblo polaco, al igual que los países del centro y este de Europa, no se dejará asustar por los drones rusos”, aseveró.
Dinamarca denunció el sobrevuelo de drones como el “ataque más grave contra una infraestructura crítica” en el país.
En declaraciones posteriores a la cadena DR, Mette Frederiksen, premier danés, afirmó que no podía descartar la implicación de Rusia, algo negado rápidamente por Moscú. “Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, afirmó que no ve por ahora indicios de conexión entre los drones que sobrevolaron su país y los de Dinamarca, pero consideró “llamativo que esto esté ocurriendo al mismo tiempo en aeropuertos de varios países europeos. Es algo que debemos incluir en la investigación”. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) afirmó que es “demasiado pronto” para saber si Rusia está implicada en el incidente en Copenhague, pero urgió a Moscú a detener la “escalada” de violaciones aéreas en su flanco oriental.
Los embajadores de los países miembros de la OTAN se reunieron precisamente este martes a petición de Estonia, que la semana pasada denunció la intrusión en su espacio aéreo de tres cazas rusos, interceptados por aviones de la Alianza. Previamente, Polonia y Rumania también acusaron a Moscú de haber violado su espacio aéreo con drones. En el primer país, las defensas de la OTAN se movilizaron para abatir varios aparatos.
En una conferencia de prensa en Nueva York, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que su par ruso, Vladimir Putin, busca con las incursiones de drones “encontrar los puntos débiles de Europa” para comprender si estos países están bien preparados y determinar si la OTAN responderá.
El Kremlin afirma que las acusaciones son “infundadas” y que forman parte de una estrategia que busca “avivar las tensiones y provocar un clima de confrontación”.