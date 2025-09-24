Tras registrarse este miércoles 23 de septiembre un tiroteo en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Dallas, Texas, el consulado de México ofreció protección a los y las connacionales que pudieran verse afectados.

El consulado de México en Dallas, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, puso a disposición el teléfono del departamento de protección: (214) 621-0198.

Reiteró la protección consular para personas mexicanas en Estados Unidos y la atención consular.

El ataque ocurrió esta mañana desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del ICE. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.

Hasta el momento se reportan dos personas fallecidas, así como el tirador que fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años de edad, quien se quitó la vida.

