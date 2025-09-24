Naciones Unidas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Nueva York el envío a partir de mañana de un buque militar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.

Se trata del BAM (buque de acción marítima) Furor, detallaron por su parte fuentes de la Armada.

Sánchez precisó que el patrullero oceánico zarpará desde el puerto militar de Cartagena (sureste) "equipado con todos los medios", que acudirá en auxilio de la flotilla si fuera necesario y, llegado el caso, "realizar algún rescate", dijo el presidente durante una comparecencia ante la prensa en la misión diplomática española ante Naciones Unidas.

Los integrantes de la flotilla "representan a 45 países", recordó Sánchez, y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo", abundó.

El buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", añadió Sánchez, que insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

Manifestantes propalestinos asisten a una manifestación en apoyo a la Flotilla Global Sumud en el puerto de Sidi Bou Said, Túnez, el 10 de septiembre de 2025. Foto: EFE/Archivo

La flotilla humanitaria detalló este miércoles que los incidentes del martes incluyeron "explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que causó "una urgente preocupación" por la seguridad de los participantes, lo que les hizo afrontar su navegación hacia la Franja en estado de "alerta".

Italia anunció también el envío de un buque militar, una fragata, para posibles operaciones de socoro a esa flotilla.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya advirtió previamente a Israel de que España responderá a cualquier acto que "viole" la libertad de movimiento de la Flotilla Sumud, su libertad de expresión y el derecho internacional.

"Los ataques a la Global Sumud Flotilla son totalmente inaceptables, los rechazo tajantemente y exijo que cesen", afirmó Albares en Nueva York, en unas declaraciones difundidas por el Ministerio español de Asuntos Exteriores al poco de conocerse el ataque.

