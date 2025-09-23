Más Información
Durante el Debate General del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Palestina fue reconocida como Estado por 157 miembros de la ONU.
Protestas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Protestas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Personas rezan durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Policías vigilan durante una manifestación en solidaridad con Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
maot