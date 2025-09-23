El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que extiendan una respetuosa y fraternal invitación a la Embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, para que comparta el diagnóstico y la situación en ese país, así como la crisis humanitaria en la que se encuentra su población.

La petición, entregada esta mañana, está firmada por el senador Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja en el Senado; la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada naranja en la Cámara de Diputados; la diputada Laura Ballesteros Mancilla, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y por el senador Néstor Camarillo, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

“La solicitud parte de hechos que la comunidad internacional no puede ignorar, y nuestro país, en voz de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha establecido la posición del Estado mexicano en cuanto al alto al genocidio y el reconocimiento del Estado palestino”, expusieron.

Lee también Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez

Las diputadas y los senadores de la Bancada Naranja recordaron que el Estado mexicano ha sido solidario frente a pueblos perseguidos y azotados por regímenes fascistas, autoritarios y antidemocráticos, además ha reivindicado, una y otra vez, la solución pacífica de los conflictos internacionales.

“Esa tradición diplomática nos obliga a estar a la altura del momento histórico que enfrentamos”, señalaron.

“Nuestro país ha forjado, a lo largo de su historia, un legado humanitario y diplomático reconocido a nivel mundial. Hemos ofrecido asilo a pueblos perseguidos, denunciado regímenes autoritarios y defendido la solución pacífica de los conflictos internacionales.

Lee también Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

Los senadores y las diputadas consideraron que esta reunión entre las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados con la Embajadora Nadya Rasheed será una expresión concreta de la solidaridad del pueblo y el Congreso mexicanos.

“Estas acciones permitirán estrechar vínculos de cooperación política, cultural y humanitaria, además de consolidar la presencia de México en el concierto internacional como un actor comprometido con la paz”, puntualizaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr