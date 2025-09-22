Más Información

Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la reunión

Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la reunión

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Sheinbaum asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Sheinbaum asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

Sube a 29 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en el Puente de la Concordia

Sube a 29 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en el Puente de la Concordia

Protestan en tienda HEB por muerte de “Papayita”, presunta víctima de acoso laboral y envenenamiento en Torreón, Coahuila

Protestan en tienda HEB por muerte de “Papayita”, presunta víctima de acoso laboral y envenenamiento en Torreón, Coahuila

Tel Aviv. advirtió este lunes que impedirá que la flotilla con ayuda humanitaria que navega por el Mediterráneo para entregar a Gaza rompa el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

"Israel no permitirá que los barcos entren en una zona de combates activos ni que se incumpla un bloqueo naval que es legal", declaró el israelí en un comunicado, en el que acusa al movimiento islamista palestino Hamas de haber organizado esta flotilla para servir a sus propios objetivos.

La flotilla condenó los "intentos" israelíes de "criminalizar" la misión humanitaria que cientos de activistas llevan a cabo a bordo de más de 50 barcos que navegan, desde principios de septiembre, por el Mediterráneo.

Lee también

La organización de la iniciativa aseguró, a través de un comunicado, que Israel "ha intensificado su campaña para difamar, desacreditar y criminalizar a la , intentando falsamente retratar la misión humanitaria dirigida por civiles como una amenaza a la seguridad".

En las últimas semanas, Israel ha vinculado a la flotilla con grupos terroristas, al asegurar que recibe "abiertamente" apoyo del "grupo yihadista" .

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".

Lee también

Además, consideró que la "retórica israelí se ajusta a un patrón más amplio para deslegitimar los esfuerzos de ayuda" y fabricar argumentos "para el uso de fuerza letal contra voluntarios humanitarios pacíficos" con "de origen no identificado" que, asegura, vigilan a los barcos de la flota.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto