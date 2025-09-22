Tel Aviv. Israel advirtió este lunes que impedirá que la flotilla con ayuda humanitaria que navega por el Mediterráneo para entregar ayuda humanitaria a Gaza rompa el bloqueo que mantiene sobre el territorio palestino.

"Israel no permitirá que los barcos entren en una zona de combates activos ni que se incumpla un bloqueo naval que es legal", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado, en el que acusa al movimiento islamista palestino Hamas de haber organizado esta flotilla para servir a sus propios objetivos.

La flotilla condenó los "intentos" israelíes de "criminalizar" la misión humanitaria que cientos de activistas llevan a cabo a bordo de más de 50 barcos que navegan, desde principios de septiembre, por el Mediterráneo.

Lee también Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

La organización de la iniciativa aseguró, a través de un comunicado, que Israel "ha intensificado su campaña para difamar, desacreditar y criminalizar a la Flotilla Global Sumud, intentando falsamente retratar la misión humanitaria dirigida por civiles como una amenaza a la seguridad".

En las últimas semanas, Israel ha vinculado a la flotilla con grupos terroristas, al asegurar que recibe "abiertamente" apoyo del "grupo yihadista" Hamas.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".

Lee también “Estado palestino pondrá en peligro la existencia de Israel”: Benjamin Netanyahu

Además, consideró que la "retórica israelí se ajusta a un patrón más amplio para deslegitimar los esfuerzos de ayuda" y fabricar argumentos "para el uso de fuerza letal contra voluntarios humanitarios pacíficos" con drones "de origen no identificado" que, asegura, vigilan a los barcos de la flota.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss