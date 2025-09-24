Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

El presidente de Argentina, , celebró este miércoles durante su intervención ante la las políticas implementadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia de migración y aranceles y consideró que está llevando a cabo "una tarea de magnitudes titánicas".

"El presidente Trump, en Estados Unidos, también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global", señaló Milei, al destacar que el mandatario estadounidense, al igual que él mismo, está "tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda".

"Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde", añadió, y consideró que "en otros países ya es demasiado tarde para esta decisión".

Además, destacó que Trump está llevando adelante "una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional": "Una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón".

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP/EFE
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP/EFE

Milei celebró además que su par estadounidense, a quien considera un aliado internacional clave -y a quien había agradecido poco antes la ayuda financiera prometida en las últimas horas a su país-, esté llevando a cabo "una limpieza de la captura institucional del Estado americano", donde dijo "se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera".

"Este tipo de desafíos que tanto el presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países del mundo e incluso las organizaciones supranacionales deben enfrentar. Deben encontrar la manera de recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente", argumentó. Esto es algo que las grandes naciones de Occidente durante mucho tiempo practicaron y necesitamos recuperar", enfatizó.

Al tiempo que cuestionó con dureza a la ONU, instó a "volver a las bases" fundacionales del organismo y "recuperar una noción de lo prioritario".

