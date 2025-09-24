Bangkok. Un gran socavón descubierto este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, el suministro de agua potable y el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades de Tailandia.

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

Personal de los servicios de emergencia tailandeses inspecciona un gran socavón donde quedó atascado un vehículo tras un derrumbe en Bangkok, Tailandia, el 24 de septiembre de 2025. Una importante calle del distrito de Samsen de Bangkok se derrumbó, creando un socavón de unos 50 metros de profundidad, 30 metros de ancho y 30 metros de largo, pero no se reportaron heridos. Foto: EFE

"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", señaló la administración de Bangkok en un comunicado.

The moment when a police tow truck fell into the crater formed by the road subsidence in front of Vajira Hospital.



Initial reports indicate that utility poles also fell into the hole, along with three vehicles — two tow trucks from Sam Sen Police Station and one private car.… pic.twitter.com/nVaSTgW1Wt — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 24, 2025

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes tuberías vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

Se ve un vehículo al borde de un agujero en el suelo tras el derrumbe de una carretera cerca de un hospital en Bangkok el 24 de septiembre de 2025. Un tramo de una transitada carretera en la capital tailandesa se derrumbó la madrugada del 24 de septiembre, dejando un agujero de decenas de metros de profundidad frente a un hospital principal, lo que obligó a evacuar a los habitantes de las inmediaciones. Foto: AFP

El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas y que tres vehículos sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

👀 LOOK



MASSIVE sinkhole opens up in front of the entrance to Vajira Hospital in Bangkok, Thailand.



It just keeps collapsing 😱 pic.twitter.com/z3Cq1xwQIm — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 24, 2025

El hospital, según confirmó la Adminsitración de Bangkok, cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas, mientras espera operar con normalidad en las áreas de urgencias y hospitalización.

VIDEO: 🇹🇭 Massive sinkhole opens in Bangkok street



A section of a busy road in Thailand's capital caved in, leaving a hole dozens of metres deep that forced people to evacuate and drew a visit from the prime minister#AFPVertical pic.twitter.com/3fAVwoA3PQ — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

