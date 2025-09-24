Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Bangkok. Un gran descubierto este miércoles frente a un hospital de Bangkok obligó a la evacuación de decenas de pacientes por los riesgos del hundimiento del terreno, que interrumpió la electricidad, ely el tránsito en la zona, según confirmaron autoridades de Tailandia.

El colapso, cuyas causas están bajo investigación, abrió un hueco de 50 metros de profundidad y de 30 metros de ancho por 30 metros de largo que se tragó una grúa que estaba estacionada frente al centro de salud.

Personal de los servicios de emergencia tailandeses inspecciona un gran socavón donde quedó atascado un vehículo tras un derrumbe en Bangkok, Tailandia, el 24 de septiembre de 2025. Una importante calle del distrito de Samsen de Bangkok se derrumbó, creando un socavón de unos 50 metros de profundidad, 30 metros de ancho y 30 metros de largo, pero no se reportaron heridos. Foto: EFE
"Se cree inicialmente que la causa fue un movimiento de tierra y la acumulación de agua subterránea en la unión entre el túnel y el muro de la estación, lo que provocó el derrumbe de la carretera", señaló la administración de en un comunicado.

Cuando el terreno se abrió, según muestran varios vídeos compartidos en las redes sociales, postes con tendido eléctrico cayeron dentro del foso, en el que dos gigantes vertieron agua, lo que ayudó a que se ampliara el socavón.

Según la cadena pública Thai PBS, un edificio policial situado cerca del hundimiento también fue desalojado, si bien las autoridades creen que los daños están controlados en el lugar.

Se ve un vehículo al borde de un agujero en el suelo tras el derrumbe de una carretera cerca de un hospital en Bangkok el 24 de septiembre de 2025. Un tramo de una transitada carretera en la capital tailandesa se derrumbó la madrugada del 24 de septiembre, dejando un agujero de decenas de metros de profundidad frente a un hospital principal, lo que obligó a evacuar a los habitantes de las inmediaciones. Foto: AFP
El gobernador de Bangkok, Chadchart, explicó en el sitio que el derrumbe no dejó personas lesionadas y que tres sufrieron daños en la zona, declarada de exclusión a partir de hoy, por lo que el tránsito ha sido suspendido y decenas de locales y hogares fueron evacuados.

El hospital, según confirmó la Adminsitración de Bangkok, cerrará los servicios ambulatorios al menos por 48 horas, mientras espera operar con normalidad en las y hospitalización.

