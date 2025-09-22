Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se programó la instalación de una bomba sumergible para reducir el nivel del agua del colector que pasa por el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad que se formó en Avenida 5, a la altura de la Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.
La ruptura de un tramo de 10 metros de ese colector de 2.44 metros de diámetro fue la que formó la oquedad.
Lee también Mega socavón en Iztapalapa: Segiagua contempla de 15 a 20 días para concluir la reparación
"Se programó la instalación de una bomba sumergible para reducir el nivel del agua del colector y se dieron avances de trabajos en el colector Iztapalapa 2", indicó en X.
En entrevista el martes pasado, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza, explicó que el colector continúa operando con agua, por lo que era necesario estabilizar el socavón mediante tablaestacas para que no se hiciera más grande.
Gobierno de CDMX ha atendido 164 socavones en lo que va del año: Segiagua; oquedad en Calzada Zaragoza quedará reparada el próximo domingo
