La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se programó la instalación de una bomba sumergible para reducir el nivel del agua del colector que pasa por el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad que se formó en Avenida 5, a la altura de la Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

La ruptura de un tramo de 10 metros de ese colector de 2.44 metros de diámetro fue la que formó la oquedad.

"Se programó la instalación de una bomba sumergible para reducir el nivel del agua del colector y se dieron avances de trabajos en el colector Iztapalapa 2", indicó en X.

En entrevista el martes pasado, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza, explicó que el colector continúa operando con agua, por lo que era necesario estabilizar el socavón mediante tablaestacas para que no se hiciera más grande.

