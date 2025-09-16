El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, aseguró que los trabajos de reparación del socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad que se creó en Avenida 5, a la altura de la Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, estarán terminados en un tiempo aproximado de 15 a 20 días.

Estos consisten en la estabilización del socavón, el cambio del tramo de colector y volver a colocar la carpeta asfáltica.

"Todo el proceso hasta ya volver a poner la carpeta asfáltica van a ser aproximadamente de 15 a 20 días. Hay factores como la lluvia, entonces si nos cae lluvias intensas nos va a retrasar un poco", dijo el funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que ya se avanzó en la estabilidad del socavón, a fin de que no continúe agrandándose, ya que "como el colector está operando, se está pasando agua, el agua hacia que el socavón se fuera haciendo más grande".

Foto: Darío Luna

Señaló que esto se evita estabilizando sus paredes internas, a través de la colocación de tabla estacas, que son estructuras de acero que se van encajando una por una.

"Se hace como un muro de acero y luego se va rellenando la parte posterior con material y costales", comentó.

Agregó que luego se proseguirá con la limpieza de todo el material que se ha caído derivado de los trabajos, para dar paso a la colocación de la tubería nueva de concreto, pues actualmente se encuentran las dos puntas separadas, tras el retiro de la parte dañada.

Foto: Darío Luna

"Es una tubería de concreto de 2 metros con 43 centímetros, es muy grande". Detalló que cuenta con una capacidad de 4 mil litros por segundo de agua.

Descartó que haya un riesgo para los vecinos de Avenida 5, pues indicó que la prioridad fue su seguridad. "No, es por eso lo primero es meter la esta estructura, por la estabilidad que ya debe tener".

El sábado pasado alrededor de las 14:00 horas un camión de la refrescera Jarritos cayó en este socavón que era de cinco metros de diámetros, el cual, según la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, duplicó su tamaño tras las intensas lluvias de este domingo.

