Más Información

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Un menor de 16 años de edad que estaría relacionado con el durante las celebraciones del grito de Independencia, en el , fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La detención se realizó debido a la solicitud de una mujer de 29 años de edad que pidió el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilaban la conmemoración del , la noche del lunes.

La mujer dijo que un joven le había sacado su teléfono de uno de los bolsillo del pantalón.

Lee también:

Los policías salieron detrás del sospechoso y lo alcanzaron metros adelante.

Al realizarle una revisión, al joven se le hallaron 13 teléfonos celulares de los cuales no pudo acreditar la propiedad.

Además, la denunciante reconoció uno de los teléfonos como el suyo, con un valor de 24 mil pesos.

El menor de edad fue detenido y presentado, junto con los teléfonos, ante un agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses