Un menor de 16 años de edad que estaría relacionado con el robo de 13 teléfonos celulares durante las celebraciones del grito de Independencia, en el Zócalo capitalino, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La detención se realizó debido a la solicitud de una mujer de 29 años de edad que pidió el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilaban la conmemoración del Grito de Independencia, la noche del lunes.

La mujer dijo que un joven le había sacado su teléfono de uno de los bolsillo del pantalón.

Lee también: CDMX amanece tranquila y sin olor a pólvora tras los festejos patrios

Los policías salieron detrás del sospechoso y lo alcanzaron metros adelante.

Al realizarle una revisión, al joven se le hallaron 13 teléfonos celulares de los cuales no pudo acreditar la propiedad.

Además, la denunciante reconoció uno de los teléfonos como el suyo, con un valor de 24 mil pesos.

El menor de edad fue detenido y presentado, junto con los teléfonos, ante un agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr