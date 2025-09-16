El lunes de esta semana, policías de la Ciudad de México capturaron a quien autoridades identifican como uno de los líderes del grupo criminal la Unión Tepito. Se trata de Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, pero ¿Quién es este supuesto jefe criminal?

“El Irving” es uno de los jefes de la Unión Tepito, dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión, principalmente en el centro de la Ciudad de México, a decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según información de la SSC, “el Irving” extorsionaba y comercializaba droga principalmente en las colonias Morelos y Peralvillo, esta última, donde fue detenido este lunes.

Sin embargo, no es la primera vez que se detiene a este miembro de la Unión Tepito. En agosto de 2020, Irving Herrera Sánchez ya había sido detenido en calles de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En aquella ocasión, “el Irving” fue detenido junto con dos personas más, se le aseguraron dosis de droga y dos armas cortas, pero más tarde fue liberado.

“El Irving” quedó como uno de los jefes de la Unión Tepito luego de liderazgos que generaron violencia en la Ciudad de México por su disputa con otras organizaciones criminales como el de Oscar Andrés Flores, alias “el Lunares”, detenido en enero de 2020 en el estado de Hidalgo, y posteriormente el de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias el “el Chori”, detenido en marzo de 2024.

En 2024, luego del atentado contra la lideresa de ambulantes y diputada local, Diana Sánchez Barrios, registrado el 17 de octubre del año pasado, en calles del Centro Histórico, la legisladora local señaló amenazas de familiares y de la Unión Tepito.

Al respecto, el jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho dijo que se buscaría agotar todas las líneas de investigación sobre el atentado.

Irving Herrera fue detenido junto a su pareja de origen colombiano. Foto: Especial

Irving Herrera fue detenido junto a su pareja de origen colombiano cuando estaban recargados en su camioneta en el cruce de la calle Beethoven y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Peralvillo.

De acuerdo a la SSC, los policías que detuvieron a "el Irving” lo hicieron porque empuñaba una pistola.

Pablo Vázquez confirmó que el hoy detenido forma parte de una banda generadora de violencia en la capital del país.

“Compañeros de la SSC detuvieron a Irving "N" identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro. Fue detenido junto con una mujer en posesión de dosis y envoltorios de presunta droga, un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo”, afirmó Vázquez Camacho.

