La tarde de este martes se registró una en la zona oriente de la Ciudad de México, lo que generó afectaciones en vialidades y colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco e .

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la precipitación ocasionó considerables en calles y avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal.

En la alcaldía Coyoacán se reportó acumulación de agua en Calle Yucuchito, esquina Hacienda Santa Cecilia, colonia Cafetales.

En Iztapalapa, los puntos afectados fueron:

  • Calle Siracusa y Av. Tláhuac, colonia Lomas Estrella 2ª Sección.
  • Calle Zacapu y Calle Bilbao, colonia Popular Oriente.
  • Eje 4 Oriente (Río Churubusco) y Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán.
  • Avenida España y Avenida 11, colonia Granjas Estrella.
  • Calle Crisantemo y Cerrada Castilla, colonia Lomas de San Lorenzo.
  • Calle Ignacio Zaragoza y Av. Reforma, colonia Año de Juárez.
  • Avenida 4 y Calle Jacarandas, colonia Panteón de San Lorenzo.

En Tláhuac se presentaron encharcamientos en:

  • Av. La Turba y Calle Mirasol, colonia Granjas Cabrera.
  • Privada Panal y Av. Tláhuac, colonia Las Arboledas.
  • Av. Tláhuac y Calle Alixir de Amor, colonia La Nopalera.
  • Avenida Océano y Calle Huachinango, colonia Del Mar Sur.

Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar las zonas de mayor afectación, mientras personal de emergencia continúa con los trabajos de desazolve para liberar las vialidades.

