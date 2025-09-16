La tarde de este martes se registró una fuerte lluvia en la zona oriente de la Ciudad de México, lo que generó afectaciones en vialidades y colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la precipitación ocasionó encharcamientos considerables en calles y avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal.

En la alcaldía Coyoacán se reportó acumulación de agua en Calle Yucuchito, esquina Hacienda Santa Cecilia, colonia Cafetales.

En Iztapalapa, los puntos afectados fueron:

Calle Siracusa y Av. Tláhuac, colonia Lomas Estrella 2ª Sección.

Calle Zacapu y Calle Bilbao, colonia Popular Oriente.

Eje 4 Oriente (Río Churubusco) y Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán.

Avenida España y Avenida 11, colonia Granjas Estrella.

Calle Crisantemo y Cerrada Castilla, colonia Lomas de San Lorenzo.

Calle Ignacio Zaragoza y Av. Reforma, colonia Año de Juárez.

Avenida 4 y Calle Jacarandas, colonia Panteón de San Lorenzo.

En Tláhuac se presentaron encharcamientos en:

Av. La Turba y Calle Mirasol, colonia Granjas Cabrera.

Privada Panal y Av. Tláhuac, colonia Las Arboledas.

Av. Tláhuac y Calle Alixir de Amor, colonia La Nopalera.

Avenida Océano y Calle Huachinango, colonia Del Mar Sur.

Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar las zonas de mayor afectación, mientras personal de emergencia continúa con los trabajos de desazolve para liberar las vialidades.

