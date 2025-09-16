Más Información
Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU
Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex
Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero
"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles
Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood
La tarde de este martes se registró una fuerte lluvia en la zona oriente de la Ciudad de México, lo que generó afectaciones en vialidades y colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.
De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la precipitación ocasionó encharcamientos considerables en calles y avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal.
En la alcaldía Coyoacán se reportó acumulación de agua en Calle Yucuchito, esquina Hacienda Santa Cecilia, colonia Cafetales.
Lee también: Decenas de personas siguen festejos patrios en cantinas en CDMX este martes 16 de septiembre: "Una vez al año no hace daño", aseguran
En Iztapalapa, los puntos afectados fueron:
- Calle Siracusa y Av. Tláhuac, colonia Lomas Estrella 2ª Sección.
- Calle Zacapu y Calle Bilbao, colonia Popular Oriente.
- Eje 4 Oriente (Río Churubusco) y Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán.
- Avenida España y Avenida 11, colonia Granjas Estrella.
- Calle Crisantemo y Cerrada Castilla, colonia Lomas de San Lorenzo.
- Calle Ignacio Zaragoza y Av. Reforma, colonia Año de Juárez.
- Avenida 4 y Calle Jacarandas, colonia Panteón de San Lorenzo.
Lee también: Afectados por lluvias en Los Reyes La Paz exigen ayuda a alcaldesa; “Ya no hay nada que tirar, solo falta que nos ahoguemos la próxima vez”, dicen
En Tláhuac se presentaron encharcamientos en:
- Av. La Turba y Calle Mirasol, colonia Granjas Cabrera.
- Privada Panal y Av. Tláhuac, colonia Las Arboledas.
- Av. Tláhuac y Calle Alixir de Amor, colonia La Nopalera.
- Avenida Océano y Calle Huachinango, colonia Del Mar Sur.
Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar las zonas de mayor afectación, mientras personal de emergencia continúa con los trabajos de desazolve para liberar las vialidades.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr