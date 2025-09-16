Los Reyes La Paz, Méx.-Después de la tormenta no vino la calma para cientos de familias de varias colonias de Los Reyes La Paz que se inundaron por la tromba que cayó la tarde-noche del domingo.

Vino lo peor, aunque en las calles ya no hay agua porque hasta la noche del lunes se fue al sistema de drenaje, ahora tienen que hacer limpieza y hacer el recuento de los daños en sus viviendas.

“Ya no hay nada que tirar en las casas, solo falta que nos ahoguemos la próxima vez que nos inundemos”, le dijo una de las vecinas de la colonia Valle de Los Reyes a la alcaldesa morenista, Martha Guerrero, quien acudió a esa zona a hacer un recorrido.

La edil enfrentó los reclamos de los residentes afectados, quienes exigen que se efectúen obras hidráulicas que terminen con ese sufrimiento que padecen cada vez que llueve, sin importar la intensidad.

Martha Guerrero, dio a conocer que fueron más de 500 viviendas las afectadas por la precipitación pluvial del domingo pasado. Foto: Emilio Fernández

Martha Guerrero, dio a conocer que fueron más de 500 viviendas las afectadas por la precipitación pluvial del domingo pasado. Además de la colonia Valle de Los Reyes, también sufrieron los embates de la lluvia familias de la unidad habitacional Tepozanes, así como el Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se anegó la parte baja.

En la calle 2 de la colonia Valle de Los Reyes, los habitantes que apenas se inundaron el 4 de septiembre, le dijeron a la presidenta municipal que la ayuda que les han ofrecido es insuficiente para recuperar todas las pérdidas que han sufrido en menos de 15 días.

Según la edil, en breve se empezará la construcción de un proyecto hidráulico en el que participarán autoridades de los tres niveles de gobierno que resolverá la problemática que se presenta en esa área del municipio.

Los habitantes sacaron a la calle los muebles que se les echaron a perder para que el camión de la basura se los llevara. Foto: Emilio Fernández

El nivel del agua bajó, pero en algunas calles había lodo hasta el medio día de ayer, por lo que brigadas del ayuntamiento y de la Comisión del Agua del Estado de México realizaban labores de limpieza.

En varias casas aún había líquido en su interior y los residentes la sacaban con jícaras y cubetas. Las autoridades locales llevaron bombas, llamadas “becerros” para que ayudaran a los damnificados a extraerla.

Los habitantes sacaron a la calle los muebles que se les echaron a perder para que el camión de la basura se los llevara. Los recolectores independientes también acudieron a la zona para llevarse los colchones y enseres electrodomésticos que se les mojaron.

Una niña se le acercó a la alcaldesa y le comentó que no podrá ir a la escuela porque se le mojaron todos sus útiles escolares, además de los libros que apenas le entregaron. Otras mamás le dijeron lo mismo: que a sus hijos también se les echaron a perder libros y cuadernos.

Los recolectores independientes también acudieron a la zona para llevarse los colchones y enseres electrodomésticos que se les mojaron. Foto: Emilio Fernández

Las autoridades llevan a cabo un censo para precisar el número de familias que sufrieron daños por la tromba. En la unidad habitacional Tepozanes, ubicada en el límite de Los Reyes con Nezahualcóyotl e Iztapalapa, apenas se desalojó el agua acumulada en el estacionamiento donde se quedaron atrapados varios vehículos.

Durante este martes continuaron las labores de desinfección y limpieza de casas y cisternas. La barda que derribó la corriente proveniente de la zona de Santa Catarina, en Iztapalapa, que también anegó las vías del Metro, no ha sido retirada.

