Los Reyes La Paz. Méx.-Durante la Ceremonia del 215 Aniversario del Grito de Independencia, la alcaldesa morenista, Martha Guerrero Sánchez, pidió guardar un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en la explosión del Puente de La Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, el miércoles pasado.

Además, la edil resaltó la muestra de solidaridad de los habitantes de Los Reyes ante las recientes inundaciones registradas en varios puntos del territorio local.

Martha Guerrero recibió la bandera de manos de la escolta de la Dirección de Seguridad Ciudadana Tránsito Municipal y Movilidad y desde el balcón del Palacio de Gobierno recordó y vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad, y enseguida gritó 14 vivas.

¡Viva el Pueblo de La Paz!, ¡Viva la Cuarta Transformación! y ¡Viva México! para concluir repicó la campana que luce en el balcón y después se entonó el himno nacional.

El evento se caracterizó por las muestras de afecto de los miles de asistentes que llenaron la explanada municipal, quienes disfrutaron de los juegos pirotécnicos y de las presentaciones de la Sonora Maracaibo, Kiki Band y José Manuel Figueroa.

De igual forma, los asistentes pudieron disfrutar de un programa cultural, de identidad, tradición y alegría con la exhibición de bailables regionales interpretados por grupos culturales provenientes del Faro de Oriente de la Ciudad de México, Ciudad Retoño y de la localidad.

Por la mañana, las diversas áreas de la administración participaron en una verbena popular realizada en la calle Morelos, en la que los asistentes degustaron de forma gratuita de alimentos típicos como tacos, pozole, elotes, nieves de sabores, así como dulces de la temporada, entre otros alimentos.

