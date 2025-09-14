Los Reyes La Paz, Méx.-La tromba que cayó la tarde de este domingo provocó la inundación del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en la carretera federal México-Texcoco, a la altura del kilómetro 17+500, en la colonia Rincón de Los Reyes, por lo que algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otra áreas para no ponerlos en riesgo.

Según videos difundidos en redes sociales, se observa cómo algunos pacientes están en su cama bajo el líquido pluvial que se introdujo desde el estacionamiento. También se ve a familiares de los enfermos que tuvieron que subirse a las sillas para que no se mojaran.

Las imágenes muestran cómo el agua entró por la parte del estacionamiento, proveniente del cerro de Santa Catarina, en la alcaldía vecina de Iztapalapa y se dirigió por las instalaciones del centro médico y salió hasta la carretera federal México-Texcoco.

Inundación en el IMSS 53.

La corriente bajó con mucha fuerza, por lo que los conductores tuvieron que esperar para poder pasar en ambos sentidos de la vialidad que conecta al oriente del Estado de México con la Ciudad de México.

Parte del pavimento fue levantado por el líquido pluvial frente a la entrada de las instalaciones del IMSS.

De acuerdo a personal del IMSS el agua llegó hasta las áreas de Pediatría, Urgencias y Cirugía, por lo que se suspendieron las intervenciones mientras se revisa, se limpia y desinfecta el equipo quirúrgico.

Instalaciones del IMSS inundadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente confirmó que por la lluvia de esta tarde ingresó agua al área de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) 53, así como se registró acumulación en la barda perimetral.

En un comunicado dio a conocer que “de manera inmediata se activaron los protocolos internos de Protección Civil, lo que permitió la reubicación preventiva de pacientes al primer piso, sin que se registraran personas lesionadas, ni incidentes de riesgo para pacientes, familiares o trabajadores”.

Durante la noche el nivel de agua ha disminuido y personal de conservación, limpieza e higiene del hospital trabaja en la desinfección y recuperación de los espacios afectados, en coordinación con el área médica.

“Es importante señalar que los servicios hospitalarios continúan operando y la atención a pacientes está garantizada”, informó.

“El IMSS en el Estado de México Oriente refrenda su compromiso con la seguridad de sus derechohabientes y la aplicación de medidas inmediatas para salvaguardar su integridad y asegurar la continuidad de la atención médica”, agregó.

El 2 de junio pasado fue la primera ocasión que se inundó el HGZ 53, la corriente tiró parte de la barda perimetral y el agua se introdujo a varias áreas del inmueble, lo que dañó equipo y material quirúrgico.

