Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Esta tarde, tras las intensas lluvias presentadas en la zona sur de la Ciudad de México, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) publicó en su cuenta de X, videos de las afectaciones en la Calz. Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En las imágenes se observa como autos se encuentran en medio de una inundación a la altura de Cayetano Andrade, Pueblo de Santa Martha Acatitla.

Vecinos de Iztapalapa sacan agua de sus negocios y casas a causa de las fuertes lluvias (14/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

La magnitud del encharcamiento ha provocado tráfico en la zona, además de alertamiento por parte de las autoridades debido a que la altura del agua ha comenzado a provocar que automóviles queden varados.

Lee también Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que personal del cuerpo de Bomberos ya trabaja en Calzada Ignacio Zaragoza y Loyula Ecatepec, Ermita Zaragoza, donde se registra un encharcamiento de 200 metros de espejo y 30 centímetros de tirante, con brote de aguas negras por accesorios hidráulicos

Elementos de seguridad recomiendan extremar precauciones y evitar los lugares con inundaciones o riesgo de encharcamientos.

Inundaciones en los laterales de Calzada Ignacio Zaragoza (14/09/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Se inunda puente de la Concordia

Las precipitaciones de esta tarde también afectaron el puente de la Concordia, que esta al lado de la Calz, Ignacio Zaragoza, uno de los puntos más transitados de la alcaldía Iztapalapa y reconocido por los sucesos recientes relacionados a la explosión de una pipa de gas.

Reportan severas afectaciones en los carriles laterales que se dirigen a la carretera Los Reyes-Texcoco.

Lee también Vecinos de Álvaro Obregón votan futuro de la Utopía en Parque Águilas Japón

Lluvia inunda vías primarias de Iztapalapa

El Heroico Cuerpo de Bomberos alertó de cuatro inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, principalmente en vías primarias.

Se trata de una inundaciones en:

Calzada Ermita Zaragoza, colonia Lomas de Zaragoza

Eje 8 Sur, colonia Santiago Acahualtepec

Avenida de las Torres, colonia Ixtlahuacan

En X informó también de un encharcamiento en la calle de Generalísimo de Morelos, colonia Ermita Zaragoza

Aseguró que personal de esta institución ya trabaja para desalojar el agua que alcanzó el nivel en "Eje 8 Sur, Calzada Ermita Zaragoza, Eje 8 Sur, Avenida de las Torres y Generalísimo de Morelos".

Bomberos ya se encuentran en áreas afectadas por inundaciones en Iztapalapa (14/09/2025). Foto: Especial

Afectaciones también en Tláhuac

El Heroico Cuerpo de Bomberos agregó en la red social que también se registró una inundación en la alcaldía Tláhuac, precisamente en la calle Felipe Ángeles, colonia Zapotitlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv