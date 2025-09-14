Habitantes de 20 colonias de la alcaldía Álvaro Obregón acudieron a votar sobre el proyecto de Utopía que se planea construir en el Parque Águilas Japón, y aseguraron que "los que están en contra o a favor son los que más tienen que votar, porque se nos está dando el derecho de decidir".

Niñas y niños mayores a 6 años, así como adultos llegaron desde las 10:00 horas a la casilla Águilas Pilares que instaló el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en el Jardín de Niños Emiliano Robles León, a fin de decidir si va o no este proyecto de Utopía.

"Creo que estuvo bien la votación, fue conveniente, porque había a favor y en contra, entonces esta es una manera de que todos decidamos. Y por supuesto que los niños voten también es una excelente decisión porque es su futuro, para que se alejen de las drogas, del alcohol y que puedan estar en una alberca semiolímpica sin pagar nada", dijo Maricarmen Ruiz, quien aseguró que tardó alrededor de 15 segundos en el proceso.

Explicó que únicamente le pidieron su INE para verificar que efectivamente era habitante de la Unidad Territorial Águilas Pilares.

Detalló que la boleta cuenta con una pequeña explicación sobre lo que se trata el proyecto, y luego dos opciones "sí o no".

Javier Pineda, habitante de la colonia Águilas Pilares, destacó que es un avance que para estos proyectos se pueda votar, pues "es algo que no se había visto. Sé que puede haber gente a favor o en contra pero votar civilizadamente creo que es lo que hace la diferencia".

En la zona se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la alcaldía Álvaro Obregón, así como de la Comisión de Derechos Humanos local, para vigilar el proceso.

Esta consulta se da tras una serie de manifestaciones de vecinos quienes temían que se talaran árboles del Parque Águilas Japón y, tras unas 40 asambleas informativas, alrededor de 70 mil vecinos podrán decidir si se construye la Utopía que contempla una alberca semiolímpica, un foro, sistema de cuidados, entre otros.

