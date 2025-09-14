Una pareja -un hombre y una mujer- fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en calles de la alcaldía Coyoacán, luego que estuvieran festejando la Independencia, realizando disparos al aire; les decomisaron 82 cartuchos útiles de diferentes calibres, más de 100 bolsas de posible droga, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos chalecos balísticos.

Los hechos se registraron cuando los uniformados fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, de un reporte de disparos en las calles Ejido y Primera Cerrada Ejido, de la colonia San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco, a donde se trasladaron de inmediato.

Detienen en Coyoacán a pareja por realizar disparos al aire; les decomisan 2 chalecos balísticos y 82 cartuchos. Foto: SSC CDMX

Al arribar al lugar, los oficiales le dieron alcance a los posibles implicados, quienes vestían chalecos color negro y portaban en las manos un objeto con las características de un arma de fuego, por lo que les marcaron el alto. En apego al protocolo de actuación policial les realizaron una revisión de preventiva tras la cual les aseguraron un arma de fuego corta con dos cargadores, 82 cartuchos útiles de diferentes calibres, dos chalecos balísticos de color negro, 107 bolsas transparentes de uns hierba verde y seca similar a la marihuana, una bolsa de una sustancia con las características propias del crystal, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por lo anterior, la mujer de 51 años de edad y el hombre de 27 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe hacer mención que luego de realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 27 años tiene una puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público en el año 2018 por robo de vehículo motocicleta.

