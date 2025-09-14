Más Información

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Debido a la intensa que se registra en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, el servicio en la ya se vio afectado.

En su cuenta de X, el Metro detalló que por la fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera sólo de Pantitlán a Guelatao, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

Suspenden servicio de estaciones de la Línea A del metro por lluvia en zona de vías (14/09/2025). Foto: Captura de pantalla
El organismo detalló que unidades de la apoyarán para el traslado de usuarios en la Ciudad de México.

“Como una opción de movilidad y para apoyar el traslado de las personas usuarias, la RTP ofrecerá servicio de apoyo gratuito en la #LíneaA de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos”, añadió la RTP en redes sociales.

