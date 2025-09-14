Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Más Información
Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay
Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos
Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd
Debido a la intensa lluvia que se registra en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, el servicio en la Línea A del Metro ya se vio afectado.
En su cuenta de X, el Metro detalló que por la fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera sólo de Pantitlán a Guelatao, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.
Lee también Grito de Independencia 2025 en la Cuauhtémoc; estos son los cortes viales por concierto de la Banda el Recodo
El organismo detalló que unidades de la RTP apoyarán para el traslado de usuarios en la Ciudad de México.
“Como una opción de movilidad y para apoyar el traslado de las personas usuarias, la RTP ofrecerá servicio de apoyo gratuito en la #LíneaA de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos”, añadió la RTP en redes sociales.
aov