Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Debido a la intensa lluvia que se registra en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, el servicio en la Línea A del Metro ya se vio afectado.

En su cuenta de X, el Metro detalló que por la fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera sólo de Pantitlán a Guelatao, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

Suspenden servicio de estaciones de la Línea A del metro por lluvia en zona de vías (14/09/2025). Foto: Captura de pantalla

El organismo detalló que unidades de la RTP apoyarán para el traslado de usuarios en la Ciudad de México.

“Como una opción de movilidad y para apoyar el traslado de las personas usuarias, la RTP ofrecerá servicio de apoyo gratuito en la #LíneaA de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos”, añadió la RTP en redes sociales.

