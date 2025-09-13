Este sábado por la noche, en la estación Pantitlán de la Línea A, las áreas de seguridad institucional y operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro coordinaron acciones para apoyar a una usuaria en labor de parto.

La usuaria, de 21 años de edad refirió tener 37 semanas de gestación y pidió apoyo al presentar contracciones en el vientre, por lo que de forma inmediata se solicitó el apoyo de una ambulancia.

Alrededor de las 19:25 horas, en el local de primeros auxilios, efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al Metro, así como personal de Seguridad Industrial, apoyaron a la mujer, quien tuvo a una bebé.

La usuaria y la recién nacida serán trasladados a un hospital para la atención médica correspondiente.

