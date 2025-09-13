Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Salvador Cabañas: Sus hijos inician proceso legal para declararlo insano mental y tomar control de sus bienes

Salvador Cabañas: Sus hijos inician proceso legal para declararlo insano mental y tomar control de sus bienes

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Las registradas la tarde de este sábado causaron encharcamientos que afectan la circulación en al menos tres puntos del .

En el cruce de Circuito Interior a la altura de la Calzada de los Misterios, en dirección al Poniente,, se registra un encharcamiento que entorpece la circulación.

En el cruce del Circuito Interior y avenida Insurgentes, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, se registra otra anegación que dificulta el paso de los autos.

Leer también:

También en el Circuito Interior, a la altura del Eje Central Lázaro Cárdenas, con dirección al Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero, hay un encharcamiento de consideración.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este sábado se registran fuertes lluvias en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan y Milpa Alta.

En las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa e Iztacalco se registran lloviznas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses