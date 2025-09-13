Las lluvias registradas la tarde de este sábado causaron encharcamientos que afectan la circulación en al menos tres puntos del Circuito Interior.

En el cruce de Circuito Interior a la altura de la Calzada de los Misterios, en dirección al Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero, se registra un encharcamiento que entorpece la circulación.

En el cruce del Circuito Interior y avenida Insurgentes, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, se registra otra anegación que dificulta el paso de los autos.

También en el Circuito Interior, a la altura del Eje Central Lázaro Cárdenas, con dirección al Poniente, alcaldía Gustavo A. Madero, hay un encharcamiento de consideración.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este sábado se registran fuertes lluvias en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan y Milpa Alta.

En las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa e Iztacalco se registran lloviznas.

