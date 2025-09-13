Más Información

La de la señora quien falleció este viernes, se encuentra en estado grave pero estable, informó la , Nadine Gasman Zylbermann.

La señora Alicia Matías Teodoro la noche de este viernes 12 de septiembre a causa de las quemaduras que sufrió en el 90% de su piel, tras proteger a su nieta durante la explosión.

En conferencia de prensa, la funcionaria refirió este sábado, que hasta el momento 30 personas han sido dadas de alta, 40 personas están hospitalizadas y 13 personas han fallecido.

Señaló que de las personas hospitalizadas, 17 están en situación crítica, entre ellos el operador de la pipa que se volcó el miércoles pasado en inmediaciones del puente de La Concordia.

Foto: Especial
“La niña, la nieta está en el Siglo XXI, está grave pero está estable”, refirió.

También la funcionaria local llamó a las personas a acudir al llamado de donativos de sangre.

“Muy bienvenida a la donación de sangre en todos los bancos de sangre de los diferentes hospitales”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada enfatizó que hay insumos para la atención de los pacientes que se encuentran en nosocomios a raíz de la explosión de la pipa, por lo que descartó que se esté solicitando material.

¿Qué pasa en el cuerpo de una persona con quemaduras?

Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
El director general del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza del ISSSTE, Sergio Baltazar Barragán, explicó que cuando una persona se quema, la inmunidad se altera, lo cual aumenta el riesgo de una infección, además de una falla multiorgánica.

“En el caso de grandes quemados, la inhalación y la quemadura de las vías aéreas, la destrucción de la masa muscular por la quemadura, libera ciertas sustancias que nos pueden dar daño renal. Entonces, se nos agrega otro órgano afectado, no solo es la piel, pulmones, el riñón, eso empieza a ocasionar que el corazón también se esfuerce de manera exagerada”, indicó.

“Si falla un órgano va a traer consecuencias sobre el otro”.

“Es una serie de de factores, eso se llama falla multiorgánica y mientras más órganos fallen, la posibilidad de sobrevivir va disminuyendo”.

