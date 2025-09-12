Alicia Matías se tomó una fotografía, junto a su nieta Azulet, minutos antes de explosión en el puente de la Concordia

Momentos antes de la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, Alicia Matías Teodoro se tomó una fotografía junto a su nieta, Jazlyn Azulet y la envió a su familia.

Esta era la forma de mantener informada a la madre de la pequeña y sus otras hijas sobre su jornada laboral, como checadora de transporte público.

En la imagen, posa Alicia vestida con su uniforme y un chaleco con su nombre bordado, playera blanca. Maquillada, con rimel y labios pintados.

Azulet está dormida, vestida con un mameluco de manchas, como de Sullivan, un personaje de Monster Inc.

Lee también Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Matías

La trabajadora, de 49 años, se sentaba bajo el puente de la Concordia mientras cuidaba a su nieta, por lo que cuando la pipa volcó y explotó, ella protegió con su cuerpo a la pequeña de apenas dos años.

Alicia cubrió a su nieta de dos años para salvarle la vida. Foto: de Guadalupe Manzanares (Malvag)

Alicia Matías, una heroína y el policía que ayudó a su nieta a llegar al hospital

Tras la explosión que hasta el momento, reporta 10 muertos y más de 90 lesionados, Alicia corrió con el cuerpo quemado en el 98% para pedir ayuda por la pequeña Azulet.

En redes sociales se viralizó el momento en el que Alicia salió del incendio con la pequeña, y un policía, junto a otro ciudadano, abordo de una motocicleta atraviesan la zona para dar los primeros auxilios a la bebé.

Lee también: Estudiantes de la UNAM recolectan víveres y materiales de curación para apoyar a familias afectadas por explosión en Iztapalapa

Debido a la gravedad de la quemaduras, la señora Alicia permanece hospitalizada en el Magdalena de las Salinas, sin embargo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México enlistó su nombre como fallecida, por lo que su familia condenó el hecho y pidió que se rectificara.

Lee también: Entre aplausos y música, despiden a Jorge Islas Flores, víctima de la tragedia en Iztapalapa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc