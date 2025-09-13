Más Información

Cinco sujetos, presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en el de la Ciudad de México, fueron en posesión de más de 100 dosis de droga.

Uno de los detenidos cuenta con un ingreso al de la Ciudad de México por delitos contra la salud y dos presentaciones ante un agente del Ministerio Público por robo.

La detención de los cinco hombres se logró gracias a trabajos de vigilancia e inteligencia realizados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los policías ubicaron a los cinco sospechosos, que a bordo de una motocicleta y dos bicicletas eléctricas, manejaban lo que parecía ser bolsas con droga.

A los detenidos les encontraron 91 paquetes de cocaína y 24 de marihuana. Foto: Especial.

Los oficiales alcanzaron a los sospechosos y les realizaron una revisión tras la cual les encontraron 91 paquetes de cocaína y 24 de marihuana, motivo por el cual fueron detenidos y sus vehículos asegurados.

Se trata de un joven de 18 años de edad, tres de 20 años y uno de 21 años, informó la SSC.

Los cinco detenidos formarían parte de un grupo criminal que opera en la alcaldía Cuauhtémoc dedicado a delitos como el narcomundeo, aseguró la SSC.

Será un representante del Ministerio Público quien defina la situación de los detenidos.

