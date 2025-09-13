Más Información

La informó de la detención de Jorge "N", el taxista que habría realizado un cobro excesivo a una pareja de adultos mayores en laen diciembre del año pasado.

Jorge "N" está señalado por haber realizado un viaje a dos adultos mayores y haberles cobrado mediante una terminal electrónica 9 mil pesos de una plaza comercial a su casa, en la alcaldía Coyoacán.

Los dos ancianos denunciaron el hecho a través de un vídeo que se hizo viral a través de redes sociales.

Tras la denuncia formal por el cobro excesivo se obtuvo una orden de aprehensión en contra del taxista.

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina ubicaron al sospechoso en la colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Los efectivos de la Fiscalía detuvieron al taxista que habría realizado el cobró excesivo alegando no recibir pagos en efectivo por motivos de seguridad.

El taxista ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica.

