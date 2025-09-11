El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, encabezó la entrega de trabajos de remodelación en la Escuela Primaria ‘Profr. Xavier Mejía’, en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, después de 25 años sin recibir mantenimiento.

Ahí destacó que estas acciones buscan brindar a las niñas y niños coyoacanenses espacios dignos y seguros para su aprendizaje y que tengan un futuro cierto, “un futuro que haga que México siga saliendo adelante, es por eso que nosotros en Coyoacán llevamos hasta el día de hoy 69 escuelas intervenidas, un hecho sin precedentes en la historia de nuestra demarcación”.

Acompañado por la directora del plantel, Elizabeth Bustillos Muñoz, madres y padres de familia, así como autoridades educativas, el edil destacó que su gobierno hace obras que perduran; recordó que se han repavimentado más de un millón 350 mil metros cuadrados de vialidades, se han pintado prácticamente todas las unidades habitacionales y próximamente se intervendrán las fachadas de los Pedregales.

La directora de la escuela agradeció el apoyo recibido y señaló que la escuela es el primer escalón para formar mejores ciudadanos comprometidos con su comunidad.

La remodelación integral incluyó: la demolición y reposición de más de mil 500 m² de aplanados; la sustitución de puertas en todas las aulas; la instalación de 168 luminarias LED, la impermeabilización de techos y pintura en interiores y exteriores; la renovación de cancelería y ventanas; la modernización de sanitarios con nuevos muebles; la construcción de rampas para personas con discapacidad y la instalación de nueva malla perimetral y concertina para mayor seguridad.

Con estas obras, el plantel ofrece a su comunidad escolar espacios renovados, accesibles, inclusivos y seguros, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y docentes.

