El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, dio el banderazo de salida al 10.º operativo de Chatarrización del año con el objetivo de retirar vehículos abandonados de las calles de la demarcación.

Desde su implementación –en 2021- hasta la fecha, se han efectuado 54 operativos, realizando más de mil gestiones, 10 mil visitas oculares, casi 6 mil vehículos apercibidos y más de mil 200 ingresados a depósito.

El operativo se realiza en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito.

“Esto tiene que ver con la obra pública que hemos hecho en las calles de los pueblos, barrios, colonias, fraccionamientos y Unidades Habitacionales; con el reencarpetamiento, el cambio de banquetas, de drenaje, de red hidráulica; el rescate a los edificios públicos, pero también los servicios urbanos que trabajan constantemente, el desazolve, la poda”, destacó el alcalde de Coyoacán..

El edil subrayó que su gobierno tiene la misión de hacer que Coyoacán sea un lugar seguro.

Señaló que todos los días se enfocan en este programa para quitar focos rojos de las calles y avenidas y enfatizó que no se va a permitir que se genere fauna nociva, que las personas ingieran bebidas alcohólicas, o se escondan para intentar hacerle daño a las y los vecinos.

La directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Coyoacán, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, agradeció a la Marina y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la coordinación para llevar a cabo estas acciones en beneficio de la ciudadanía.

