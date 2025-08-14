El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, junto a lo secretarios de Gobierno, Atención Ciudadana, Obras, Vivienda y Cultura participaron en la jornada casa x casa en la zona de los culhuacanes.

Los funcionarios, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrieron la zona para hablar y atender las necesidades de las y los vecinos de manera directa.

Durante el acto protocolario, Gutiérrez Aguilar recordó que por tercera ocasión la alcaldía y la Ciudad recibirían un Mundial de Futbol, por lo que se están preparando con obra pública que perdure para tener la mejor alcaldía.

“Por eso, la política pública atinada de nuestra Jefa de Gobierno, de venir casa por casa a escucharte, recoger tu gestión, a escuchar qué necesitas, porque somos un gobierno cercano, porque nosotros queremos estar junto a ti, por eso, secretarias, secretarios, bienvenidos a esta su casa Coyoacán”, dijo.

Las y los secretarios Tomás Pliego, Raúl Basulto, Inti Muñoz y Ana Francis Mor, encabezados por César Cravioto, presentaron un esbozo de las acciones de gobierno más recientes, así como de programas y proyectos aplicables en Coyoacán.

Giovani Gutiérrez resaltó que trabajan 24/7 a lo largo y ancho de la demarcación, y que han puesto en marcha acciones inéditas que ya han transformado para bien el rostro de Coyoacán, “consolidándolo así, como un mejor lugar para vivir, para trabajar, invertir, pasear y disfrutar. Porque ¡Coyoacán es la sede!, hogar de todos y vibrante epicentro desde donde el mundo entero estará de fiesta en el ya cercano 2026”.

En Coyoacán, añadió, saben que la coordinación es la clave del éxito, “por ello nos hemos caracterizado por estrechar lazos con todos los órdenes de gobierno, con quienes mantenemos siempre una importante relación de trabajo conjunto en todos los rubros”.

Los funcionarios, después de la ceremonia, bajaron del templete y visitaron algunas de las viviendas ubicadas en la Unidad CTM IX, en el cruce de las calles Candelaria Pérez y Elvira Vargas en donde conversaron con las y los vecinos quienes plantearon necesidades y atención en temas concretos como poda, luminarias, clareo, seguridad, bacheo, entre otras cosas.

