La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en aproximadamente 15 días arrancará la entrega de apoyos económicos para personas cuidadoras de la Ciudad de México, para beneficiar sobre todo, a aquellas que cuidan a gente dependiente por enfermedad o por edad.

“Consideramos importante que la ciudad pueda apoyar a las personas cuidadoras, principalmente de personas que son totalmente dependiente por enfermedad, por edad, en fin, apoyar económicamente a las personas cuidadoras, así que en 15 días vamos a arrancar el programa de apoyo económico a las personas cuidadoras en la Ciudad de México que acompañe este proceso de construcción de espacios transformadores para la vida de la población”, aseveró.

En aproximadamente 15 días arrancará la entrega de apoyos económicos para personas cuidadoras para beneficiar a aquellas que cuidan a gente dependiente por enfermedad o por edad. Foto: Especial.

Al encabezar una ponencia en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, la mandataria capitalina destacó que este tipo de programas forman parte del sistema público de cuidados que impulsa en la CDMX.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre este apoyo, Brugada Molina anunció la puesta en marcha de este programa durante una visita a Iztapalapa en julio pasado

Brugada convoca a crear red de “ciudades del cuidado” en América Latina

Clara Brugada, convocó a gobiernos de América Latina y del Caribe a construir una “red de ciudades del cuidado” que permita liberar el tiempo de las mujeres. Foto: Especial.

Brugada, convocó a gobiernos de América Latina y del Caribe a construir una “red de ciudades del cuidado” que permita liberar el tiempo de las mujeres.

Ante mujeres activistas y políticas de esta región del continente, la mandataria advirtió que resulta “increíble que a estas alturas de la vida parece esclavitud disfrazada” todo el trabajo que no se reconoce, no se valora y no se paga, asíc como “el gran sacrificio de las mujeres” por lo que afirmó que momento de devolverles su tiempo para que puedan hacer con él lo que quieran.

“Yo convoco a la construcción de una red de ciudades del cuidado que nos permita compartir estas experiencias, aprender proponernos y retarnos a los que hoy gobernamos, a quien está legislando, a los activistas del tema, a la sociedad civil para que sea lo más pronto posible”, dijo.

Al participar en una ponencia como parte de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Brugada Molina recordó que esta semana presentó una iniciativa de ley y reformas constitucionales para crear una ley de cuidados en la Ciudad de México, además de poner en marcha el Sistema Público de Cuidados al que apuesta suave administración.

“Este lunes presentamos un conjunto de iniciativas y de reformas a la Constitución de la Ciudad de México -que por cierto desde el 2017 está reconocido el derecho de los cuidados para la Ciudad de México como un derecho constitucional- decidimos proponer una iniciativa que reforme el artículo 9 de esa Constitución, sobre el título de “Ciudad Solidaria” y hemos añadido justamente que cuidar, ser cuidado y el autocuidado como derechos humanos tutelados por la Constitución de la Ciudad de México”, dijo.

