La alcaldía Coyoacán informó que, debido a las intensas lluvias de la tarde noche de este domingo, se registraron afectaciones en tres colonias de la demarcación.

Se trata de Villa Coyoacán, Del Carmen, Copilco Universidad y en la calle de Felipe Carrillo Puerto.

Explicó que hasta las 19:30 horas, se registró la caída de siete árboles en distintos puntos de la demarcación, concretamente en las colonias del centro, como Villa Coyoacán y Del Carmen.

Además de que se registraron anegaciones y saturación de la red hidráulica en la colonia Copilco Universidad.

En un comunicado expuso que, en particular, en la zona del centro histórico de Coyoacán, un árbol cayó en la calle de Felipe Carrillo Puerto, el cual obstruye la vialidad y en donde ya se encuentra trabajando personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación (UIGRPC) para liberar la vialidad, en coordinación con Bomberos de la Ciudad de México y Escudo Coyoacán.

Algunas zonas se encuentran sin energía eléctrica, para ello se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Destacó que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, realizó un recorrido por las zonas afectadas en compañía del personal de Servicios Urbanos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la UIGRPC y Seguridad Ciudadana de la demarcación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que Escudo Coyoacán logró el rescate de dos personas atrapadas en un vehículo por la caída de uno de los árboles de las calles Benito Juárez y Ayuntamiento.

